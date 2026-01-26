8.5 C
Roma
lunedì – 26 Gennaio 2026
Musica

Festival Primavera Fiesolana

Da stranotizie
Festival Primavera Fiesolana

La Primavera Fiesolana, festival che si propone come estensione dell’Estate Fiesolana, il più antico festival all’aperto d’Italia, presenterà una serie di eventi culturali dal 8 al 21 aprile al Teatro di Fiesole. Il festival vedrà la partecipazione di vari artisti, tra cui Eugenio Finardi, che celebrerà 50 anni di carriera con un concerto/spettacolo, e il pianista Ramin Bahrami, che si esibirà con il giornalista Ferruccio De Bortoli in un viaggio musicale sull’universalità dei sentimenti.

La scrittrice Nadia Terranova sarà presente con un evento dedicato al “potere della maternità”, mentre la fisica e divulgatrice Gabriella Greison porterà un recital musicale incentrato su Paul Dirac. L’attrice Chiara Francini interpreterà Franca Rame in “Coppia aperta quasi spalancata”, e lo scrittore Luca Sommi parlerà della Costituzione italiana. Il festival includerà anche due film-concerto per rivivere i live di Pino Daniele e Queen.

La Primavera Fiesolana è realizzata con il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Fiesole e Fondazione CR Firenze. Il Teatro di Fiesole è sostenuto da vari partner, tra cui Dorin, Banca Cambiano 1884 S.p.A. e Unicoop Firenze. Il festival sarà articolato in dieci serate e sarà possibile acquistare biglietti sul sito del Teatro di Fiesole o presso i punti di vendita autorizzati.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Tetra Pak Italia: innovazione e sostenibilità
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

Blockchain in Italia

Trump e la Groenlandia

Economia in Puglia

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.