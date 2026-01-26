Festival Primavera Fiesolana

La Primavera Fiesolana, festival che si propone come estensione dell’Estate Fiesolana, il più antico festival all’aperto d’Italia, presenterà una serie di eventi culturali dal 8 al 21 aprile al Teatro di Fiesole. Il festival vedrà la partecipazione di vari artisti, tra cui Eugenio Finardi, che celebrerà 50 anni di carriera con un concerto/spettacolo, e il pianista Ramin Bahrami, che si esibirà con il giornalista Ferruccio De Bortoli in un viaggio musicale sull’universalità dei sentimenti.

La scrittrice Nadia Terranova sarà presente con un evento dedicato al “potere della maternità”, mentre la fisica e divulgatrice Gabriella Greison porterà un recital musicale incentrato su Paul Dirac. L’attrice Chiara Francini interpreterà Franca Rame in “Coppia aperta quasi spalancata”, e lo scrittore Luca Sommi parlerà della Costituzione italiana. Il festival includerà anche due film-concerto per rivivere i live di Pino Daniele e Queen.

La Primavera Fiesolana è realizzata con il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Fiesole e Fondazione CR Firenze. Il Teatro di Fiesole è sostenuto da vari partner, tra cui Dorin, Banca Cambiano 1884 S.p.A. e Unicoop Firenze. Il festival sarà articolato in dieci serate e sarà possibile acquistare biglietti sul sito del Teatro di Fiesole o presso i punti di vendita autorizzati.