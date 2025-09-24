Festival Pianomaster a Gravedona: Musica e Tradizione Italiana

Gravedona ed Uniti, sul Lago di Como, ospiterà il quarto concerto della XXXVIII edizione del Festival Pianomaster. L’evento si terrà presso il Palazzo Gallio, famoso per la sua eleganza e la sua accoglienza alla musica classica. Il concerto avrà luogo venerdì 26 settembre alle ore 18.00 e vedrà esibirsi il flautista Lello Narcisi e la chitarrista Adalisa Castellaneta. Il programma, intitolato “Sussuri ed echi – Compositori italiani tra memoria e modernità,” promette un affascinante viaggio musicale.

Lello Narcisi, flautista di grande talento, ha studiato con noti maestri e ha una carriera che spazia da concerti solisti a formazioni da camera. È anche fondatore del Colibrì Ensemble e condivide la sua passione per la musica attraverso corsi estivi e campus.

Adalisa Castellaneta è una chitarrista classica e insegnante al Conservatorio di Monopoli. La sua carriera è arricchita da numerosi concerti sia in Italia che all’estero, incluse partecipazioni a festival internazionali e incisioni.

I due artisti collaborano spesso in un duo flauto-chitarra, creando un repertorio che si distingue per virtuosismo e diverse atmosfere, dal lirismo al moderno. Il concerto esplorerà compositori come Nino Rota, Henry Mancini ed Ennio Morricone, che hanno lasciato un’impronta indelebile nella musica italiana.

Durante l’evento, Narcisi e Castellaneta introdurranno i brani, condividendo aneddoti e riflessioni per coinvolgere ulteriormente il pubblico. Il Festival Pianomaster, organizzato con il supporto della comunità locale, offre concerti di alta qualità con artisti di fama internazionale.

I biglietti sono disponibili a Palazzo Gallio il giorno dello spettacolo con tariffe differenti per adulti, ragazzi e bambini. È anche possibile riservare online.