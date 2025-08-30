Festival Organistico Calabrese: cultura e musica dal cuore della Calabria

È stato un grande successo il primo dei sei concerti della prima edizione del “Festival Organistico Calabrese”, una rassegna dedicata all’arte organistica promossa dall’Istituto di Bibliografia Musicale Calabrese (IBIMUS Calabrese) e diretta dal Maestro Riccardo Pugliese. Questo progetto ambizioso mira a valorizzare il ricco patrimonio organaro della Calabria, custodito in chiese e basiliche, con un forte focus sulla cultura e la riscoperta.

Il concerto inaugurale si è tenuto nella suggestiva Cappella dei Nobili di Tropea, dove il Maestro Luigi Fontana ha suonato un organo positivo del XVII secolo. Le esecuzioni di opere di compositori come Domenico Puccini, Antonio Vivaldi e Domenico Scarlatti hanno entusiasmato il pubblico, tanto da meritare tre bis.

Durante la serata, il Priore Giuseppe Romano ha accolto i partecipanti e fornito informazioni storiche sulla cappella, mentre il Presidente Annunziato Pugliese ha illustrato la missione dell’IBIMUS. Il Direttore Artistico Riccardo Pugliese ha sottolineato le motivazioni che hanno dato vita a questo festival.

Il secondo concerto si svolgerà a Parghelia, al Santuario di Maria SS. di Portosalvo. Protagonisti saranno il Maestro Diego Ventura e il soprano Antonietta Pisano, che performeranno su un organo della Bottega Organaria Pronestì.

Diego Ventura ha una carriera che spazia dalla direzione di cori alla composizione, mentre Antonietta Pisano si è distinta in vari concorsi e concerti di musica sacra.

Il Festival Organistico Calabrese non si limita a concerti, ma punta a sensibilizzare alla tutela e valorizzazione degli organi storici. Con il sostegno della Direzione Generale del MIC, tutti i concerti sono gratuiti per garantire un accesso inclusivo. Per informazioni aggiornate sul programma, è possibile seguire IBIMUS Calabrese sui social o visitare il loro sito.