Festival Organistico a Bergamo: Musica Antica Portoghese

Il 3 ottobre si terrà il terzo appuntamento della XXXIII edizione del Festival Organistico Internazionale «Città di Bergamo», con un concerto dedicato alla musica antica eseguita secondo pratiche storicamente informate. Per la prima volta a Bergamo, il pubblico avrà l’opportunità di ascoltare un viaggio musicale nella tradizione organistica rinascimentale e barocca del Portogallo, grazie a João Vaz, esperto internazionale del repertorio iberico e organista titolare del Monastero di São Vicente de Fora, nonché docente presso la Escola Superior de Música di Lisbona.

Il concerto si svolgerà nella Chiesa della Beata Vergine del Giglio, che ospita un prezioso organo con intonazione mesotonica, ideale per il repertorio scelto. Data la limitata capienza della chiesa, il concerto sarà replicato in due orari, alle 18:30 e alle 21, per garantire una partecipazione maggiore. Il programma, intitolato «Italia e Portogallo», presenterà musiche rare di compositori come Carreira, Coehlo, Frescobaldi e altri.

L’ingresso è libero e gratuito, senza necessità di prenotazione. Inoltre, per coloro che non potranno partecipare di persona, il concerto delle 21 sarà trasmesso in diretta streaming su YouTube. Questo concerto è parte di un progetto culturale condiviso intitolato «Bergamo-Brescia, Città degli Organi». A Brescia, João Vaz sarà protagonista del concerto inaugurale della 3ª Rassegna Organistica Internazionale presso la Chiesa di Santa Maria del Carmine.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito www.organfestival.bg.it. L’evento è realizzato con il contributo di Losma SpA.