Festival Onde Sonore a Varazze per una Musica di Qualità

Dal 5 settembre al 3 ottobre 2025, Varazze ospiterà la seconda edizione del Festival Concertistico Onde Sonore, organizzato dall’Associazione Culturale Ars Nova Aps. L’evento prevede un programma ricco di concerti, che si svolgeranno in diverse location suggestive della città e dell’entroterra, promuovendo il patrimonio culturale locale attraverso la musica.

Il festival inizierà il 5 settembre alle ore 21:00 nella Parrocchia di Sant’Ambrogio, con un concerto dell’Orchestra da Camera “Ensemble Felice De Giardini”, diretto da Franco Giocosa. Il programma prevede brani di Vivaldi e Mozart, con Luca Domanin al flauto e Francesca Addorio al pianoforte. L’ensemble torna a Varazze dopo il successo della precedente edizione.

Tra gli altri appuntamenti, l’11 settembre si esibiranno giovani talenti nell’Oratorio di San Giuseppe, eseguendo un repertorio che spazia da Bach a Debussy. Il 14 settembre, nella Chiesa di San Rocco a Castagnabuona, il duo Piero Viti (chitarra) e Salvatore Lombardi (flauto) proporranno musiche di Bach e Gardel.

Il 19 settembre, nell’Oratorio di Nostra Signora Assunta, si esibiranno giovani musicisti con un repertorio jazz e pop. Il 26 settembre, nell’Oratorio di San Bartolomeo, il Duo O’Corolan presenterà musiche tradizionali irlandesi.

Il festival si concluderà il 3 ottobre con un nuovo concerto dell’Orchestra da Camera “Ensemble Felice De Giardini”, diretto da Ricardo Calderoni. In questa occasione, l’ensemble sarà accompagnato da Antonio Raia al flauto e Ferdinando Vietti al violoncello, eseguendo brani di Mozart e Haydn. L’iniziativa mira a valorizzare la musica classica e contemporanea, coinvolgendo sia artisti emergenti che affermati.