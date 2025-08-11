Festival Onde Musicali: Concerto e Magia sul Lago d’Iseo

Il festival musicale “Onde musicali sul Lago d’Iseo” è giunto alla sua ottava edizione, presentando una serie di concerti che celebrano la musica in diverse forme. In programma per sabato 23 agosto, due eventi distinti si svolgeranno nei comuni di Lovere e Pisogne.

A Lovere, presso Villa Milesi alle ore 21, si esibiranno il violinista Cesare Carretta, l’accordeonista Andrea Corazzi e il contrabbassista Nicola Ziliani, proponendo “Histoire du Tango”. Questo concerto offrirà un viaggio nella storia del tango argentino attraverso brani di autori come Gardel, Piazzolla e Ziegler. Carretta, laureato al Conservatorio di Bologna e con un’esperienza musicale di alto livello, ha collaborato con diverse orchestre rinomate.

Contemporaneamente, nella chiesa di Santa Maria della Neve a Pisogne, si svolgerà un omaggio al poeta spagnolo Garcia Lorca con “Romancero Gitano”. Il programma vedrà la partecipazione del soprano Congxiao Wang, del mezzosoprano Chiara Scannapieco, del tenore Joaquìn Cangemi, del basso Naoki Ohashi e del chitarrista Marco Del Prato. Saranno eseguite alcune delle “Canciones Españolas Antiguas” di Lorca, insieme all’opera “Romancero Gitano” di Castelnuovo-Tedesco, che armonizza vari componimenti del poeta.

Il festival, organizzato dall’Associazione Luigi Tadini in collaborazione con Visit Lake Iseo, include altri eventi fino al suo gran finale fissato per il 6 settembre sull’isola di Loreto, dove si esibiranno Enzo Ligresti e Giorgio Fiori con un concerto multigenere. Ulteriori dettagli e aggiornamenti possono essere trovati sul sito ufficiale.