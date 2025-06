Festival Onde Musicali: 42 eventi sul Lago d’Iseo!

L’estate 2023 porta una nuova edizione di un atteso festival musicale sul Lago d’Iseo, un evento che celebra la cultura e la musica in un contesto naturale unico. Con un ricco calendario di eventi, il festival punta a coinvolgere un pubblico variegato, da appassionati di musica classica a turisti.

L’ottava edizione di “Onde musicali sul Lago d’Iseo” è iniziata il 29 maggio e continuerà fino al 6 settembre, offrendo 42 appuntamenti in diverse località intorno al lago. Gli eventi includono concerti di lirica, jazz e spettacoli teatrali, tutti ad ingresso libero, eccetto per l’ultimo concerto sull’Isola di Loreto. Tra i momenti salienti, il 1 giugno a Iseo si terrà un concerto lirico che presenta arie famose, mentre il 7 giugno a Tavernola Bergamasca l’Ensemble Neuma omaggerà il compositore argentino Piazzolla. Non mancheranno occasioni di confronto, come la conversazione musicale in programma a Paratico il 15 giugno, dove due pianisti esploreranno il dialogo tra classico e jazz. Il mese di giugno si chiuderà con il Concorso internazionale di canto lirico Franco Ghitti a Pisogne, considerato di grande prestigio. Questo festival, supportato da vari enti locali, rappresenta un’importante vetrina per talenti emergenti e offre un’esperienza culturale senza pari per tutti gli appassionati di musica.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.altranotizia.com