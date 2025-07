Festival Onde Mediterranee: incontri su Gaza e migranti

Il Festival Onde Mediterranee, in corso a Gradisca d’Isonzo, offre due eventi significativi nei prossimi giorni. L’iniziativa, che prosegue fino al 3 agosto, è supportata da diverse istituzioni e associazioni locali.

Il primo incontro si svolgerà lunedì 28 luglio, alle 19, presso il Nuovo Teatro Comunale. Intitolato “Gli orrori di Gaza”, vedrà la partecipazione di Moni Ovadia, Loris De Filippi, ex presidente di Medici Senza Frontiere Italia, e la storica Anna Foa, che interverrà in collegamento. La moderazione sarà affidata a Fabio Turchini. In serata, alle 21, Ovadia presenterà lo spettacolo “Una candela nel buio”, arricchito da disegni sulla sabbia dell’artista Gabriella Compagnone.

Martedì 29 luglio, il programma prosegue con un talk alle 19, intitolato “La Rotta Balcanica e i migranti a Trieste”. Questo incontro si terrà nella Corte Marco d’Aviano e vedrà Patrizia Dall’Argine, scrittrice e podcaster, e i rappresentanti dell’Associazione Linea d’Ombra, che opera a sostegno dei migranti. La giornalista Fabiana Martini modererà l’evento. Successivamente, alle 21, Filippo Solibello affronterà il tema “La dieta mediatica”, discutendo su come adattarsi ai cambiamenti nei mezzi d’informazione. Sarà affiancato da Giacomo Trevisan e moderato da Anna Vitaliani.

Il Festival Onde Mediterranee è organizzato da Euritmica Associazione Culturale e prevede una ricca serie di eventi fino alla fine della settimana. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione.