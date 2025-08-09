Festival NYCanta 2025: La Musica Italiana a Brooklyn

Il festival NYCanta 2025 si prepara a celebrare la musica italiana a New York con la sua XVII edizione, in programma il 12 ottobre presso l’Oceana Theater di Brooklyn. Questo evento annuale rappresenta un importante ponte culturale tra Italia e Stati Uniti, arricchito quest’anno dalla partecipazione di artisti rinomati.

Il cast comprende nomi illustri come Gaetano Curreri degli Stadio, Roby Facchinetti dei Pooh, Leo Gassmann, Giusy Ferreri e il giovane talento Alessandro Rea, vincitore di Io Canto senior 2025. I dieci concorrenti in gara presenteranno brani inediti cantati rigorosamente in italiano, frutto di una selezione che ha coinvolto aspiranti artisti sia dall’Italia che dall’estero.

La giuria sarà presieduta dal giornalista Marino Bartoletti e includerà figure di spicco come Giusy Ferreri, Leo Gassmann e Renato Tanchis di Warner Music, che curerà anche la compilation ufficiale del festival. Durante l’evento, Facchinetti riceverà un prestigioso riconoscimento in onore di Mike Bongiorno, a sottolineare il suo contributo alla musica italiana.

Non mancherà la conduzione di un artista emergente, il cui nome sarà rivelato a breve, mentre Lucrezia Melito Mangilli, Miss World Italy, tornerà ad affiancare il presentatore. L’edizione di quest’anno sarà anche visibile su Rai Italia, Rai 2 e in streaming su Rai Play, con il supporto di Rai Radio2. NYCanta 2025 è organizzato dall’Associazione culturale italiana di New York, sotto la direzione di Tony Di Piazza, un attivo promotore della cultura italiana nel mondo.