Festival Musicali Concenti: concerti a Sommariva del Bosco

Da StraNotizie
Il Santuario della Beata Vergine di San Giovanni di Sommariva del Bosco ospiterà nei prossimi giorni i concerti del festival “I Musicali Concenti”, organizzato dall’Accademia Maghini in collaborazione con l’Ente Santuario e finanziato dalla CRC.

I concerti si svolgeranno il 27 settembre, il 4, 18 e 25 ottobre. Il primo appuntamento, intitolato “Dialoghi d’Europa con la viola da gamba”, si terrà il 27 settembre alle ore 21 e vedrà esibirsi l’ensemble “Les violes du roi”, composto da Eleonora e Virginia Ghiringhelli, Angelo Lombardo (viola da gamba) e Francesco Olivero (tiorba), con musiche di Schenk, Nicolai, Forqueray e Marais.

Il secondo concerto, “In vocis et organis bene sonantibus”, si svolgerà il 4 ottobre sempre alle 21, con il mezzosoprano Sara Lacitignola e Matteo Cotti all’organo, eseguendo opere di Hofhaimer, Frescobaldi, Verdi, Ponchielli e Mascagni.

Il 18 ottobre si terrà “Dalle libere fantasie seicentesche alle geometrie di Bach” con Maria Alejandra Peña Ramirez (violino), Alessandra Giovannoli (violoncello) e Luca Canneto (clavicembalo), con musiche di Biber, Froberger, Schmelzer, Händel e Bach.

La rassegna si concluderà il 25 ottobre con “Pas d’armes”, eseguita dall’ensemble “Instrumentum Vocale”, formato da Federica Leombruni (voce e clavicembalo), Gabriele Cervia (violino), Eleonora Ghiringhelli (viola da gamba) e Marco Zanco (percussioni), con opere di Falconieri, Monteverdi, Ortiz, Lully, Boesset e Costeley. Questa stagione musicale mira a valorizzare i giovani musicisti, selezionati attraverso il bando “Ricomincio da Trenta” per formare l’Ensemble Instrumentum Vocale.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

