Festival Musicali a Mantova e Cremona: Un’Estate di Armonie

Durante la transizione tra primavera ed estate, le città di Mantova e Cremona ospitano festival musicali di notevole interesse, ciascuno con un proprio stile distintivo.

A Mantova si è appena concluso il festival “Trame Sonore” (29 maggio – 2 giugno), dedicato alla musica da camera. La rassegna offre un format originale, con concerti brevi che si susseguono in luoghi storici, come il Teatro Bibiena e Palazzo Ducale. Qui, si sono esibiti sia artisti affermati sia giovani talenti, presentando opere della musica romantica, tra cui il Quintetto per archi di Schubert e il Trio op. 99, entrambi molto apprezzati dal pubblico.

Invece, il “Monteverdi Festival” di Cremona (13-29 giugno) è attualmente in corso e sfoggia un programma più ampio, con concerti previsti su un arco temporale esteso. Il festival onora la figura di Claudio Monteverdi, nato a Cremona, e include opere significative come il Vespro della beata Vergine diretto da Jordi Savall e un’interpretazione semiscenica di Orfeo ed Euridice con Cecilia Bartoli. Tra gli eventi principali figura anche Il ritorno di Ulisse in patria, con una regia di Davide Livermore.

Entrambe le manifestazioni sono caratterizzate da un livello elevato di esecuzione e un forte legame con la tradizione musicale, rivelando il profondo patrimonio culturale delle due città e della musica che le attraversa.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.artribune.com