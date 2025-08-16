Festival Musicale in Sardegna: Concerti Imperdibili ai Caraibi

Il Cala d’Ambra Music Festival si prepara a festeggiare il 15 agosto con un calendario speciale di concerti gratuiti. Sulla splendida terrazza vista mare, si svolgeranno due performance distinte, ma complementari.

Il primo concerto inizierà alle 19:00 con il De norte a Cris Quartet. Questa formazione si distingue per l’energia, l’eleganza e uno stile unico, proponendo una fusione di musica brasiliana del Nordest, in particolare dal Bahia. Il repertorio comprenderà brani strumentali e cantati, arricchiti da elementi jazz. Cristian Ferlito suonerà il cavaquinho, mentre Paolo Succu sarà alla batteria, e Paolo Corda si occuperà di chitarra e basso elettrico. La voce di Carol Mello accompagnerà il ritmo di percussioni coinvolgenti.

Alle 22:00, la musica continuerà con Tumbao de Primera, un complesso che rappresenta la vitalità della musica cubana. Lo spettacolo sarà guidato dalla talentuosa musicista cubana Yanara Reyes Mac Donald e dai suoi compagni: Yoel Toca Torriente, Rolando Brydson, Bruno e Kike. Nati nel 2018, i membri del quartetto si sono uniti per portare in scena i ritmi della musica cubana, spaziando dalla Rumba al Son, al Bolero fino al Latin jazz. La parola “Tumbao” si riferisce al colpo dato sul tamburo, evocando così la ricca tradizione musicale di Cuba.

Anche nell’edizione di quest’anno, il festival gode del patrocinio del comune di San Teodoro, che contribuisce a rendere l’evento un’importante celebrazione musicale estiva.