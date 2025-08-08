Festival Musicale Arezzo 2025: Scopri gli Eventi Imperdibili

Il TERRE D’AREZZO FESTIVAL MUSICALE 2025, giunto alla sua ventesima edizione, continua a celebrare la musica con una serie di eventi che si svolgeranno sul territorio aretino in agosto. Organizzato dall’Associazione Culturale Opera Viwa APS in collaborazione con diverse istituzioni, il festival promette un programma ricco e variegato.

Lunedì 11 agosto, alle 21:15, il Trio Opera Viwa si esibirà a Villa Ghezzi di Laterina Pergine Valdarno con “Le Chant du Rossignol”, featuring Silvia Martinelli al soprano, Fabio Taruschio al flauto e Andrea Trovato al pianoforte. Il giorno successivo, martedì 12 agosto, Marta Rossi suonerà l’ottavino all’Auditorium S. Chiara di Sansepolcro, accompagnata da Tiziana Cosentino al pianoforte, sempre alle 21:15.

Mercoledì 13 agosto, il Tosca Piano Trio darà un concerto presso la Pieve di Galatrona a Bucine, con Renata Sfriso al violino, Alice Cappagli al violoncello e Alessandra Dezzi al pianoforte. Giovedì 14 agosto, alle 21:15, Emiliano Castiglioni e Mariangela Marcone presenteranno “Il Salotto dell’800” in Piazza di Montegonzi a Cavriglia.

Domenica 17 agosto, la Chiesa del Sacro Cuore di Arezzo ospiterà un concerto di voce e organo con Asia Trifari e Cesare Mancini. Mercoledì 20 agosto, si terrà “Classici del Cinema e Disegno” presso il Sagrato della Chiesa SS Tiburzio e Susanna a Bucine, con Giorgio Rossini e Luca Tesi. Il festival culminerà sabato 23 agosto con un concerto di duo pianistico a Castiglion Fiorentino, featuring Florian Koltun e Xin Wang.

Infine, domenica 24 agosto, Elisabetta Pallucchi e Maurizio Maffezzoli si esibiranno in un concerto di voce e organo a Civitella in Val di Chiana. Gli eventi sono ad ingresso libero, salvo specifiche indicazioni, e per ulteriori dettagli è possibile visitare il sito ufficiale del festival.