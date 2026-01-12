Festival musicale a Pontedera

Il Pontedera Music Festival compie otto anni e torna con una nuova edizione che prevede 16 appuntamenti tra quattro location pontederesi. La rassegna concertistica è frutto della collaborazione tra l’Accademia Musicale Pontedera e la Fondazione Piaggio. Gli eventi si terranno presso l’auditorium “Marco Papiani”, il Museo Piaggio, Villa Crastan e il Teatro Era, e si concluderanno il 20 giugno con un concerto dell’orchestra Stefano Tamburini.

La rassegna prevede anche una serie di eventi denominati “Musical Duels”, che si terranno dal 17 gennaio al 13 febbraio e saranno selezionati dal bando “Per Chi Crea” promosso dal Ministero della Cultura e gestito da Siae. Il primo appuntamento dei Musical Duels sarà il 17 gennaio con il Renaissance Vocal Ensemble Passi Sparsi e il baritono Michelangelo Fermi.

La Fondazione Piaggio e l’Accademia Musicale Pontedera hanno confermato la sinergia tra le due istituzioni, che viene sostenuta anche dal Comune, dalla Fondazione Pisa, Unicoop Firenze e la Banca popolare di Lajatico. L’obiettivo della rassegna è quello di offrire un’esperienza musicale di respiro internazionale e di coinvolgere un pubblico sempre più giovane.

Inoltre, la rassegna prevede una collaborazione con le scuole superiori della città, con lezioni di introduzione all’ascolto per varie classi dei licei Montale e XXV Aprile e per l’Ipsia Pacinotti. Uno degli eventi si terrà nell’ambito del festival “Ponte di Parole”, che si svolgerà dal 7 al 12 aprile. Il festival ha già avuto una ribalta nazionale, con la registrazione dell’ultimo appuntamento trasmessa su Rai 5 e disponibile sul sito di Rai Play.