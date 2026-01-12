10.1 C
Roma
lunedì – 12 Gennaio 2026
Musica

Festival musicale a Pontedera

Da stranotizie
Festival musicale a Pontedera

Il Pontedera Music Festival compie otto anni e torna con una nuova edizione che prevede 16 appuntamenti tra quattro location pontederesi. La rassegna concertistica è frutto della collaborazione tra l’Accademia Musicale Pontedera e la Fondazione Piaggio. Gli eventi si terranno presso l’auditorium “Marco Papiani”, il Museo Piaggio, Villa Crastan e il Teatro Era, e si concluderanno il 20 giugno con un concerto dell’orchestra Stefano Tamburini.

La rassegna prevede anche una serie di eventi denominati “Musical Duels”, che si terranno dal 17 gennaio al 13 febbraio e saranno selezionati dal bando “Per Chi Crea” promosso dal Ministero della Cultura e gestito da Siae. Il primo appuntamento dei Musical Duels sarà il 17 gennaio con il Renaissance Vocal Ensemble Passi Sparsi e il baritono Michelangelo Fermi.

La Fondazione Piaggio e l’Accademia Musicale Pontedera hanno confermato la sinergia tra le due istituzioni, che viene sostenuta anche dal Comune, dalla Fondazione Pisa, Unicoop Firenze e la Banca popolare di Lajatico. L’obiettivo della rassegna è quello di offrire un’esperienza musicale di respiro internazionale e di coinvolgere un pubblico sempre più giovane.

Inoltre, la rassegna prevede una collaborazione con le scuole superiori della città, con lezioni di introduzione all’ascolto per varie classi dei licei Montale e XXV Aprile e per l’Ipsia Pacinotti. Uno degli eventi si terrà nell’ambito del festival “Ponte di Parole”, che si svolgerà dal 7 al 12 aprile. Il festival ha già avuto una ribalta nazionale, con la registrazione dell’ultimo appuntamento trasmessa su Rai 5 e disponibile sul sito di Rai Play.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Aspromonte: esplorazione del parco naturale
Articolo successivo
NIS2: la vera natura dell’ispezione di ACN in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.