Festival musicale a Padova: tra Barocco e innovazione

La 43° edizione del Cartellone annuale del Circolo della Lirica di Padova si conferma come un evento musicale ricco di creatività, coprendo un ampio repertorio dalla musica barocca a quella contemporanea. Il programma non offre solo concerti lirici, ma anche spettacoli lirico-teatrali di grande coinvolgimento.

Il primo appuntamento si terrà a Palazzo Zacco Armeni, nella domenica del 26 ottobre, alle ore 16.30. Il concerto “Sulle tracce di Giacomo Casanova” porterà il pubblico in un viaggio affascinante attraverso Venezia, evocando la figura di Casanova e il contesto barocco con musiche al clavicembalo e al violino, accompagnate dai testi di Annachiara Vitaliani. Il mezzosoprano Marianna Acito e i musicisti Nicola Gandolfo e Javier Tiestos si esibiranno in questo spettacolo.

Il 16 novembre si presenterà “L’Europa romantica di fine 800”, un viaggio tra Germania, Francia e Italia che metterà in luce opere meno conosciute di illustri compositori, affiancate da celebri arie. La soprano giapponese Erika Tanaka e il pianista Alessandro Trebeschi daranno vita a questo evento.

Il 23 novembre, al Teatro Accademico di Castelfranco Veneto, avrà luogo il Gran Galà Lirico in memoria di Maurizio Ferrari. Questo concerto onorerà un importante mecenate della musica lirica, presentando otto artisti di fama che si esibiranno in un repertorio romantico.

Inoltre, il 14 dicembre si svolgerà il tradizionale Concerto degli Auguri, accompagnato da una cena conviviale, con diversi cantanti provenienti dalla XV Opera Studio. Il programma della stagione prevede anche spettacoli unici nel 2026, tra cui “La chiamavano la Divina: era Greta Garbo” e “Sospiri Veneziani”, celebrando la cultura veneta.

La prenotazione è obbligatoria per ogni evento, e il cartellone gode del patrocinio di importanti istituzioni locali.