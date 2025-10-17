16.2 C
Roma
venerdì – 17 Ottobre 2025
Musica

Festival Musicale a Grosseto: Un Ponte tra Arte e Forze Armate

Da stranotizie
Festival Musicale a Grosseto: Un Ponte tra Arte e Forze Armate

GROSSETO – La quindicesima edizione del festival musicale “La voce di ogni strumento”, organizzata da Angimus con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi, mira a creare un collegamento tra le forze armate e la cittadinanza attraverso la musica. Il comandante provinciale dei carabinieri, Sebastiano Arena, ha sottolineato l’importanza di questo progetto, mentre l’assessore Luca Agresti ha evidenziato l’impegno dei volontari nel promuovere cultura e bellezza.

Il festival prevede nove concerti che si svolgeranno tra novembre e giugno in diverse caserme militari e in luoghi emblematici della provincia. Il primo concerto si terrà domenica 9 novembre alle 17.30 al Cemivet con “Da Bach a Hendrix, l’arte della chitarra”, interpretato da Giulio Tampalini e Luca Colombo. Il 21 dicembre alle 17.30, il Teatro degli Industri di Grosseto ospiterà un concerto jazz, che vedrà l’apertura di Jole & Leo e l’esibizione del trio composto da Francesco Maccianti, Gabriele Evangelista e Bernardo Guerra, insieme ai solisti Fabrizio Bosso e Stefano Cocco Cantini.

Il 18 gennaio, presso la caserma del Savoia Cavalleria 3° di Grosseto, si terrà “Arpeggiar flautando” con Andrea Oliva e Luisa Prandina. Il “Carnevale degli animali” di Camille Saint-Saëns sarà in scena il 15 febbraio nella Sala d’onore della caserma della Guardia di finanza, con la partecipazione di Stefano Fresi e dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”.

Altri eventi includono un concerto dell’Ort-Orchestra della Toscana il 22 marzo al Granaio lorenese, un “Omaggio a Ezio Bosso” il 19 aprile nella chiesa di San Francesco, lo spettacolo “Einstein forever” il 14 maggio all’auditorium della Questura, e infine “La sciantosa in concerto” il 6 giugno nell’hangar del 4° Stormo.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Scopri il fascino del Made in Italy nei tuoi viaggi in Italia
Articolo successivo
Intelligenza Artificiale e gestione aziendale in Italia: opportunità e sfide
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.