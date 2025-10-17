Festival Musicale a Grosseto: Un Ponte tra Arte e Forze Armate

GROSSETO – La quindicesima edizione del festival musicale “La voce di ogni strumento”, organizzata da Angimus con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi, mira a creare un collegamento tra le forze armate e la cittadinanza attraverso la musica. Il comandante provinciale dei carabinieri, Sebastiano Arena, ha sottolineato l’importanza di questo progetto, mentre l’assessore Luca Agresti ha evidenziato l’impegno dei volontari nel promuovere cultura e bellezza.

Il festival prevede nove concerti che si svolgeranno tra novembre e giugno in diverse caserme militari e in luoghi emblematici della provincia. Il primo concerto si terrà domenica 9 novembre alle 17.30 al Cemivet con “Da Bach a Hendrix, l’arte della chitarra”, interpretato da Giulio Tampalini e Luca Colombo. Il 21 dicembre alle 17.30, il Teatro degli Industri di Grosseto ospiterà un concerto jazz, che vedrà l’apertura di Jole & Leo e l’esibizione del trio composto da Francesco Maccianti, Gabriele Evangelista e Bernardo Guerra, insieme ai solisti Fabrizio Bosso e Stefano Cocco Cantini.

Il 18 gennaio, presso la caserma del Savoia Cavalleria 3° di Grosseto, si terrà “Arpeggiar flautando” con Andrea Oliva e Luisa Prandina. Il “Carnevale degli animali” di Camille Saint-Saëns sarà in scena il 15 febbraio nella Sala d’onore della caserma della Guardia di finanza, con la partecipazione di Stefano Fresi e dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”.

Altri eventi includono un concerto dell’Ort-Orchestra della Toscana il 22 marzo al Granaio lorenese, un “Omaggio a Ezio Bosso” il 19 aprile nella chiesa di San Francesco, lo spettacolo “Einstein forever” il 14 maggio all’auditorium della Questura, e infine “La sciantosa in concerto” il 6 giugno nell’hangar del 4° Stormo.