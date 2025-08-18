29.3 C
Roma
lunedì – 18 Agosto 2025
Musica

Festival Musica Senza Confini: Jazz in Valtiberina

Da StraNotizie
Festival Musica Senza Confini: Jazz in Valtiberina

Il festival “Musica Senza Confini” si svolgerà nella Valtiberina con tre concerti a ingresso gratuito. La manifestazione inizierà nella chiesa della Madonna delle Grazie a Lippiano, dove si esibirà il quartetto di Riccardo Catria, un trombettista umbro. Insieme a lui saranno Alessandro Bossi al basso elettrico, Lorenzo Francioli all’organo e Nicola Pitassio alla batteria, presentando il progetto “Mantra’s Dance”.

Successivamente, il festival si sposterà a Monte Santa Maria Tiberina. Sabato si esibirà un duo formato da Federico Gili alla fisarmonica e Lorenzo Bisogno al sassofono, il quale proporrà arrangiamenti di brani che spaziano dalla tradizione americana a composizioni di autori contemporanei come Egberto Gismonti e Kenny Wheeler. La loro performance offrirà un’originale fusione di sonorità e atmosfere.

La chiusura del festival avverrà domenica con il “Lisa Primavera quartet”, che includerà la cantante umbra Lisa Manara, Alessandro Bravo al pianoforte, Andrea Ambrosi al contrabbasso e Nicola Polidori alla batteria. Il repertorio del quartetto si concentrerà su brani di grandi compositori jazz come Duke Ellington e Cole Porter, con un’attenzione particolare all’improvvisazione.

Il festival culminerà con un doppio evento al chiostro di San Pietro a Gubbio, dove tornano Franco Bergoglio con un talk-show dal titolo “Sassofoni e Pistole” e il concerto “Lisa canta Ornella”, in onore di Ornella Vanoni, con la partecipazione di Claudio Vignali al pianoforte e Riccardo Catria alla tromba.

“Musica Senza Confini” è promosso dall’associazione Adei e supportato da diverse fondazioni e istituzioni locali.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Adozioni in Trentino: animali abbandonati cercano casa
Articolo successivo
Cybersecurity in Italia: diminuzione eventi a luglio 2025
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.