Festival Musica Senza Confini: Jazz in Valtiberina

Il festival “Musica Senza Confini” si svolgerà nella Valtiberina con tre concerti a ingresso gratuito. La manifestazione inizierà nella chiesa della Madonna delle Grazie a Lippiano, dove si esibirà il quartetto di Riccardo Catria, un trombettista umbro. Insieme a lui saranno Alessandro Bossi al basso elettrico, Lorenzo Francioli all’organo e Nicola Pitassio alla batteria, presentando il progetto “Mantra’s Dance”.

Successivamente, il festival si sposterà a Monte Santa Maria Tiberina. Sabato si esibirà un duo formato da Federico Gili alla fisarmonica e Lorenzo Bisogno al sassofono, il quale proporrà arrangiamenti di brani che spaziano dalla tradizione americana a composizioni di autori contemporanei come Egberto Gismonti e Kenny Wheeler. La loro performance offrirà un’originale fusione di sonorità e atmosfere.

La chiusura del festival avverrà domenica con il “Lisa Primavera quartet”, che includerà la cantante umbra Lisa Manara, Alessandro Bravo al pianoforte, Andrea Ambrosi al contrabbasso e Nicola Polidori alla batteria. Il repertorio del quartetto si concentrerà su brani di grandi compositori jazz come Duke Ellington e Cole Porter, con un’attenzione particolare all’improvvisazione.

Il festival culminerà con un doppio evento al chiostro di San Pietro a Gubbio, dove tornano Franco Bergoglio con un talk-show dal titolo “Sassofoni e Pistole” e il concerto “Lisa canta Ornella”, in onore di Ornella Vanoni, con la partecipazione di Claudio Vignali al pianoforte e Riccardo Catria alla tromba.

“Musica Senza Confini” è promosso dall’associazione Adei e supportato da diverse fondazioni e istituzioni locali.