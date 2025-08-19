Festival Musica Senza Confini: Gubbio tra note e sorprese

Il festival Musica Senza Confini ritorna nella Valtiberina con tre concerti gratuiti.

Il primo evento si tiene presso la chiesa della Madonna delle Grazie a Lippiano, dove si esibirà il quartetto di Riccardo Catria il 22 agosto. Il trombettista umbro, affiancato da Alessandro Bossi al basso elettrico, Lorenzo Francioli al pianoforte e Nicola Pitassio alla batteria, presenterà il progetto Mantra’s Dance.

Il 23 e 24 agosto il festival si sposterà a Monte Santa Maria Tiberina, nella arena di Poggio San Pietro. Il sabato, il duo formato da Federico Gili (fisarmonica) e Lorenzo Bisogno (sassofono) proporrà un’esplorazione musicale che spazia dalla tradizione americana a opere di autori contemporanei come Egberto Gismonti e Kenny Wheeler. La loro performance offre un viaggio sonoro ricco di stili e atmosfere, enfatizzando l’unione tra sax e fisarmonica.

Domenica, chiuderà la manifestazione il Lisa Primavera quartet, che includerà la cantante umbra insieme ad Alessandro Bravo al pianoforte, Andrea Ambrosi al contrabbasso e Nicola Polidori alla batteria. Il repertorio abbraccia brani di grandi jazzisti come Duke Ellington e Cole Porter, alternando ballads evocative a pezzi swing più moderni, con ampi spazi per l’improvvisazione.

Il festival si concluderà il 25 agosto al chiostro di San Pietro a Gubbio con un evento speciale in collaborazione con Gubbio no Borders. Alle 21, il “Jazz detective” Franco Bergoglio presenterà un talk-show intitolato “Sassofoni e Pistole”, seguito da un concerto dedicato a Ornella Vanoni con Lisa Manara e Claudio Vignali.

Musica Senza Confini è sostenuto da diverse fondazioni e gode del patrocinio di vari enti locali.