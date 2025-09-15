Festival Musica Perduta a Pisa: un viaggio nel suono

Il Festival “Musica Perduta”, organizzato dall’Orchestra Giovanile Toscana, si svolgerà al Teatro Verdi e promette un programma ricco di eventi. La manifestazione è supportata dal Ministero della Cultura, dal Comune di Pisa e da altre istituzioni, inclusa la Fondazione Teatro di Pisa.

Il festival inizierà il 19 settembre con un concerto del clarinettista internazionale Kevin Spagnolo, diretto da Pietro Consoloni. Il repertorio includerà opere di Gustav Holst, Claude Debussy e Luciano Berio, con la partecipazione della compagnia di danza Con.Cor.D.A./Movimentoinactor. Prima del concerto, alle 19:00, ci sarà un incontro con la giovane musicologa Aurora Orsini, che presenterà le opere in programma.

Il 20 settembre si terrà un evento dedicato alla musica di Alberic Magnard, con il Quintetto 900 e il musicologo Maurizio Biondi, facente parte della “scena da concerto” con brani del compositore poco noto a causa della sua tragica avvenimento storico.

Il 21 settembre vedrà il ritorno dell’Orchestra Senzaspine di Bologna, che proporrà il progetto “Armonie Battenti”, esplorando l’influenza della musica barocca sul linguaggio musicale del Novecento. Il programma include brani di Biber, Bach e Stravinsky.

“Musica Perduta” prevede in totale 17 concerti fino al 16 novembre, con location significative come il Teatro Verdi, il Palazzo della Procura e il Museo di San Matteo. I biglietti sono disponibili sul sito del Teatro Verdi e tramite i canali di vendita ufficiali. Il festival si contraddistingue per essere gestito da giovani professionisti e per il suo intento di valorizzare opere musicali meno conosciute, accanto a grandi classici.