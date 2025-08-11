36.9 C
Festival Musica Mirabilis: Scopri Giovanni Legrenzi 2025!

Da StraNotizie
Festival Musica Mirabilis: Scopri Giovanni Legrenzi 2025!

Il mondo della musica si prepara a vivere un evento imperdibile: il Festival internazionale “Giovanni Legrenzi”, che si svolgerà a Clusone, in provincia di Bergamo. L’evento, giunto alla sua quarta edizione, si terrà dal 14 agosto al 25 ottobre 2025.

Il festival offrirà una serie di otto concerti, con un programma variegato che promette di attrarre appassionati della musica classica e contemporanea. Gli artisti protagonisti del festival sono selezionati per la loro eccellenza e contribuiranno a rendere l’atmosfera del festival unica e coinvolgente. L’evento si propone non solo di celebrare la musica di qualità, ma anche di valorizzare il patrimonio culturale e storico di Clusone.

Ulteriori dettagli sul programma e sui biglietti saranno divulgati prossimamente, ma l’anticipazione è già alta, con le aspettative che crescono tra gli amanti della musica. Il festival rappresenta un’importante occasione di incontro e confronto per musicisti e pubblico, rafforzando così la tradizione musicale della regione.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

