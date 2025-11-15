Festival Musica da Camera in Sardegna: Arte e Degustazione

Il Festival Musica da Camera presenta un programma ricco di eventi culturali, unendo musica, incontri e degustazioni. La XXVII edizione si svolge al Teatro Electra di Iglesias e include sette concerti che spaziano dal classicismo al Novecento, con ensemble di fama internazionale. Organizzato dall’associazione Anton Stadler ETS e diretto artisticamente da Fabio Furìa, il festival offre anche collaborazioni con cantine del territorio, unendo arte e gastronomia.

Il debutto avverrà il 16 novembre con il concerto “Specchi deformanti” del duo PiCello Bros, composto dai fratelli Francesco e Angelo Pepicelli. Il programma prevede un dialogo tra violoncello e pianoforte, accostando Beethoven alla musica contemporanea di Molinelli, e si concluderà con una degustazione della Cantina Rubiu di Villamassargia.

Il 23 novembre si terrà il concerto “Una passione, due destini. Niccolò van Westerhout e Giacomo Puccini” con il soprano Antonella Baldantoni e il pianista Vito Clemente. Questo evento onora due importanti figure del teatro musicale italiano e sarà accompagnato da una degustazione della Cantina Funtan’e Mari.

Dal 22 novembre inizia la sezione “Il Festival Incontra…”, con il Coro di Iglesias che presenta “Note in limba”, diretto dal maestro Stefano Pisano. Questi eventi, a ingresso gratuito, avvicinano la comunità alle diverse forme musicali.

Il festival dedica particolare attenzione ai giovani, con due appuntamenti scolastici il 24 novembre e il 1° dicembre. “Dreaming Buenos Aires” offrirà un percorso immersivo nella musica del tango con l’Orchestra Tipica di Tango del Conservatorio di Cagliari.

I biglietti sono disponibili a partire da 15 euro, con riduzioni per disabili e bambini. Le prenotazioni possono essere effettuate sul sito dell’associazione.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop! Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari. ➜ Visita il profilo