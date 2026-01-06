12.9 C
sabato – 10 Gennaio 2026
Festival Musica Arezzo UT ART

Arezzo inaugura il nuovo anno con il festival “UT ART – Arezzo Music Festival”, una stagione concertistica promossa dall’Associazione Culturale D.I.M.A. che punta a far rivivere la musica dal vivo in modo consapevole e condiviso. Il festival mette al centro l’ascolto, l’eccellenza artistica e il concertismo di qualità, in dialogo con il territorio e con il pubblico, diventando uno spazio di incontro tra generi, linguaggi ed esperienze diverse.

La prima edizione del festival prevede sette concerti da gennaio a giugno, ospitati nella suggestiva cornice di Casa Petrarca. Il cartellone intreccia musica classica e jazz contemporaneo, con interpreti di alto profilo nazionale e internazionale. Il festival non si limita ai soli concerti, ma è un progetto culturale strutturato volto a stimolare il pubblico all’ascolto, valorizzare espressioni artistiche e rafforzare il legame tra musica e comunità.

La rassegna favorisce l’incontro tra generazioni, anima i luoghi della cultura e consolida il senso di appartenenza al territorio. I concerti si svolgeranno di sabato alle 18 nella Sala Museo di Casa Petrarca, con ingresso libero. Il primo appuntamento è previsto per sabato 10 gennaio con il recital pianistico “Encore!” di Giampaolo Nuti, seguito da altri appuntamenti dedicati a Respighi, Liszt, musica da camera internazionale, creatività femminile e due concerti jazz in chiusura.

