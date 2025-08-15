Festival Miniere Sonore: Musica e Creatività in Sardegna

Dal 26 al 30 agosto 2025, il chiostro dell’Hospitalis Sancti Antoni di Oristano ospiterà la diciottesima edizione del festival “Miniere Sonore”, organizzato dall’associazione Heuristic con la direzione artistica di Stefano Casta. L’evento prevede quindici concerti distribuiti in cinque serate, coprendo generi che vanno dalla musica elettronica a quella contemporanea, dall’improvvisazione alla world music, con artisti di fama internazionale quali Alvin Curran e Mazen Kerbaj.

Il tema di quest’edizione è “Segni”, che, secondo il direttore artistico, mira a esplorare il significato che il suono può generare. Ogni esibizione sarà un invito a scoprire gli aspetti più nascosti della musica. La programmazione inizia il 26 agosto con “To be born” di Alessandra Diodati, che utilizza voce, elettronica e tastiere per espandere le possibilità espressive della voce. Segue il progetto di improvvisazione “Spore” del duo Elio Martusciello e Francesca Naibo, la cui performance si basa esclusivamente sull’ascolto reciproco. La serata si chiude con il documentario sonoro “Brulla”, che affronta il tema del disboscamento in Sardegna.

Il 27 agosto si esibirà Ronan Courty con “Synesthesia”, una performance che combina musica antica e folklore. La serata continua con “Rodari connection”, ispirato alle “Favole al telefono” di Gianni Rodari, e si conclude con il quartetto francese No Tongues.

Il 28 agosto, Emma Grace Arkin aprirà la serata, seguita dal progetto psichedelico di Sabina Meyer, Alberto Popolla e Lorenzo Faraò, concludendo con “Voices” del duo Rime d’arco.

Il 29 agosto, Annalisa De Feo presenterà “Nebula”, seguita da Alvin Curran e il suo progetto “Endangered species”. Venerdì si chiude con “Sulidu”, di Pierpaolo Vacca e Mauro Sigura.

Infine, il 30 agosto, si esibiranno Francesco Perra con “Perry Frank”, Mazen Kerbaj con il “Trumpet solo”, e Dalila Kayros e Danilo Casti con “Khthonie”, che esplorerà temi di rinascita e speranza. “Miniere Sonore” rappresenta un’importante occasione per scoprire nuove forme sonore e riflessioni artistiche.