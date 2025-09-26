21.7 C
Musica

Festival MEI: Celebrazione della musica indipendente a Faenza

Il MEI, Meeting degli Indipendenti, si prepara a festeggiare i suoi 30 anni a Faenza, capitale della musica indipendente ed emergente in Italia. L’evento si svolgerà dal 3 al 5 ottobre, con un’anteprima il 2 ottobre.

Durante il festival, saranno presenti artisti di grande rilievo come Eugenio Finardi, Tony Esposito e Anna Castiglia. Non mancheranno anche gruppi emergenti come Punkcake, Giulia Mei e 18K, insieme ad altri come Deschema e Foreign Air. Questo evento rappresenta una vetrina importante per i talenti emergenti del panorama musicale italiano e un’opportunità per celebrare le realizzazioni della musica indipendente.

Oltre ai concerti, il MEI offrirà anche molte occasioni di networking e discussione per artisti, operatori del settore e appassionati. Inoltre, saranno assegnate le Targhe MEI 2025, un riconoscimento ai migliori artisti e produttori del momento.

L’atmosfera sarà caratterizzata dalla passione per la musica e dalla voglia di condivisione, rendendo quest’edizione del MEI particolarmente attesa. Con eventi che spaziano da esibizioni dal vivo a talk e incontri, il festival promette di essere un punto di riferimento per chi ama la musica in tutte le sue forme.

