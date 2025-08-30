Festival Liuteria Toscana: Musica da Mozart a Puccini a Firenze

Firenze ospiterà il Festival dei Concerti della Liuteria Toscana, un evento che celebra l’arte della liuteria dal ‘700 al ‘900. La rassegna inizierà a settembre dopo la pausa estiva con un programma ricco di concerti dedicati ai maestri liutai e agli strumenti da loro creati.

Il primo appuntamento è previsto per il 1° settembre all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte, dove si terrà una serata dedicata a Mozart, eseguita dal Quartetto dei professori del Maggio Musicale Fiorentino. I musicisti includono Gregorio Tuninetti al flauto, Corinne Curtaz al violino, Jorg Winkler alla viola ed Elida Pali al violoncello. Saranno interpretate varie composizioni di Mozart per questo ensemble, tra cui quattro quartetti caratterizzati da una brillante musica da camera.

Jorg Winkler suonerà una viola realizzata nel 1969 dal liutaio pisano Piero Badalassi, vincitore di numerosi riconoscimenti, inclusa la prima Triennale Internazionale degli Strumenti ad Arco ad Cremona.

Seguiranno concerti programmati come il concerto di Bach il 4 settembre alla Sala della Musica del Complesso di San Firenze, con I Solisti dell’Orchestra da Camera Fiorentina. Altri appuntamenti includono il concerto dell’Orchestra Toscana Classica il 7 e 8 settembre, e una serie di eventi fino al 22 settembre, che includono tributi a Cajkovskij, Puccini, Ravel e Beethoven. L’evento si concluderà con due serate dedicate a Beethoven, dirette dal fondatore e direttore stabile dell’Orchestra da Camera, Giuseppe Lanzetta.