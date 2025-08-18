Festival Le Notti Musicali: Musica in Sardegna da Non Perdere

La XXV edizione del festival “Le notti musicali” si svolgerà a Cagliari dal 27 al 30 agosto, in occasione del 25° anniversario dell’Accademia Internazionale di Musica. Questo evento celebra la musica classica, presentando artisti di spicco che parteciperanno anche a masterclass.

Il festival inizierà con Cristian Marcia, che eseguirà brani originali ispirati alla Sardegna e un arrangiamento di celebri opere di Rossini. Marcia sarà affiancato dalla violinista Tatiana Samouil e dalla flautista Mathilde Calderini.

Il 28 agosto si esibiranno Marc Danel e Gilles Millet, interpretando duetti per due violini di Bartók, seguiti dalla “Sonata n. 3” di Grieg e dal “Sestetto n. 2 per archi” di Brahms.

Il 29 agosto sarà dedicato al pianismo con i due maestri Enrico Pace e Igor Roma, che suoneranno “I Pianeti” di Holst e le “Danze sinfoniche” di Rachmaninov per due pianoforti.

Infine, il 30 agosto, il festival si concluderà con un omaggio al bel canto italiano: la mezzosoprano Laura Capretti, accompagnata dal pianista Sandro Zanchi, eseguirà arie di Verdi e Puccini. Saranno presenti anche Yun Yang Lee e il cosmopolita Quatuor Galilée.

In precedenza, dal 23 al 26 agosto, il TGardegn ospiterà “Le notti musicali before”, dove giovani musicisti dell’Accademia si esibiranno con i loro maestri.

Il festival è sostenuto dalla Regione Autonoma della Sardegna e dal Comune di Cagliari. Per informazioni, è possibile contattare il Box Office al numero indicato.