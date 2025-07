Festival Lago Maggiore Musica: 22 Concerti da Non Perdere

Questa estate, il Lago Maggiore ospiterà la 31ª edizione del Festival Lago Maggiore Musica, un evento dedicato ai giovani talenti emergenti della musica classica. Dal 25 luglio al 23 agosto, le sponde piemontesi e lombarde del lago diventeranno palcoscenico di 22 concerti, tenuti in suggestive location come chiostri, abbazie e l’Eremo di Santa Caterina del Sasso.

Il programma del festival presenterà artisti già affermati, premiati nei più rinomati concorsi musicali. Tra le esibizioni, ci sarà l’apertura ad Arona con Mariam Abouzahra al violino e Nóra Emödy al pianoforte. Il 1° agosto si esibirà l’Opus13, vincitore delle competizioni di Wigmore Hall e Bordeaux. Inoltre, il festival accoglierà formazioni come il Nemesis Quartet e il Saxtone Quartet con Fabrizio Benevelli, oltre a noti pianisti come Magdalene Ho e Kostantin Emelyanov.

L’evento non si limiterà alla musica, ma offrirà un’esperienza completa tra passeggiate, visite a musei e aperitivi a chilometro zero, in collaborazione con il MiDeC. I concerti spazieranno da opere classiche di Beethoven e Haydn a composizioni contemporanee di artisti come Piazzolla e Morricone, con elementi di sperimentazione e contaminazione tra generi.

Promosso dalla Fondazione Gioventù Musicale d’Italia, il festival mira a sostenere la transizione dei nuovi talenti dalla formazione al palcoscenico, grazie al supporto della Fédération Mondiale des Concours Internationaux de Musique.