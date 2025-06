Festival Jazz La Défense 2025: Concerti Gratuiti da Non Perdere!

Il Festival Jazz La Défense si prepara a tornare, promettendo un’estate ricca di musica e talenti straordinari sullo sfondo della Grande Arche. La manifestazione, che si svolgerà dal 23 al 29 giugno 2025, offre concerti gratuiti all’aperto, accogliendo artisti di fama internazionale.

Durante la sua 48ª edizione, il festival vedrà esibirsi alcuni nomi di spicco come Herbie Hancock, Angélique Kidjo e Sampa The Great. I concerti si terranno a pranzo e in serata, offrendo ai visitatori l’opportunità di immergersi in una vasta gamma di stili musicali. La programmazione include anche nuove promesse della musica jazz grazie al 48° Concorso Nazionale di Jazz. Gli spettacoli potrebbero iniziare già dal primo giorno, lunedì 23 giugno, e culminare nella serata finale con Hancock, il quale chiuderà il festival domenica 29. Oltre a questo prestigioso artista, si esibiranno anche ensemble come GoGo Penguin e Groundation, promettendo un’esperienza musicale memorabile per tutti gli appassionati di jazz e non solo.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.sortiraparis.com