Festival Jazz in Italia: Eventi Imperdibili della Settimana

Dal 16 al 23 settembre si svolgeranno diversi concerti e festival di jazz in diverse città italiane.

Il 16 settembre, a Empoli si esibiranno Bernstein-Gatto-Lanzoni alle 21 nel chiostro della Collegiata di Sant’Andrea. A Milano, Rosalba Piccinni sarà al Blue Note alle 20.30, mentre a Roma, l’European Jazz Ensemble con Francesca Tandoi e Francesco Cafiso sarà alla Casa del Jazz alle 19.30.

Il 17 settembre, Paolo Fresu insieme all’Orchestra Haydn dirigerà un concerto a Malga Brenta Bassa alle 12. Sempre nella stessa giornata, a Cagliari si terranno vari concerti a partire dalle 19.30 all’EXMA, con il Tajazz Trio e altri.

Il 18 settembre a Cagliari si svolgeranno concerti dal Tajazz Trio alle 19.30 all’EXMA. A Milano, Philip Lassiter si esibirà al Blue Note alle 20.30 e 22.30, seguito da Gaia Mattiuzzi alla Casa del Jazz alle 19.30.

Il 19 settembre Antonio Lizana si esibirà a Amelia alle 18 al Bacino del Rio Grande. Anche a Cagliari si terranno concerti con Matteo Paggi 5tet e Daniele Gottardo Trio dalle 20.30.

Il 20 settembre, Alessandro Di Liberto 4tet e Danilo Rea saranno all’auditorium del Conservatorio di Cagliari alle 20.30.

Il 21 settembre ci sarà un concerto di Vanessa Bissirri e Carlo Doneddu a Cagliari alle 20.30 e un evento alla Casa del Jazz di Roma con Ada Montellanico e altri artisti.

Il 22 settembre, Marco Morandini Trio e Chiara Civello Trio si esibiranno al Teatro Massimo di Cagliari. Infine, il 23 settembre Francesco Cavestri sarà al Blue Note di Milano alle 20.30 con un ospite a sorpresa e Federico Nuti presenterà un concerto alla Casa del Jazz di Roma.