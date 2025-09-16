28.4 C
Roma
martedì – 16 Settembre 2025
Musica

Festival Jazz in Italia: Eventi Imperdibili della Settimana

Da StraNotizie
Festival Jazz in Italia: Eventi Imperdibili della Settimana

Dal 16 al 23 settembre si svolgeranno diversi concerti e festival di jazz in diverse città italiane.

Il 16 settembre, a Empoli si esibiranno Bernstein-Gatto-Lanzoni alle 21 nel chiostro della Collegiata di Sant’Andrea. A Milano, Rosalba Piccinni sarà al Blue Note alle 20.30, mentre a Roma, l’European Jazz Ensemble con Francesca Tandoi e Francesco Cafiso sarà alla Casa del Jazz alle 19.30.

Il 17 settembre, Paolo Fresu insieme all’Orchestra Haydn dirigerà un concerto a Malga Brenta Bassa alle 12. Sempre nella stessa giornata, a Cagliari si terranno vari concerti a partire dalle 19.30 all’EXMA, con il Tajazz Trio e altri.

Il 18 settembre a Cagliari si svolgeranno concerti dal Tajazz Trio alle 19.30 all’EXMA. A Milano, Philip Lassiter si esibirà al Blue Note alle 20.30 e 22.30, seguito da Gaia Mattiuzzi alla Casa del Jazz alle 19.30.

Il 19 settembre Antonio Lizana si esibirà a Amelia alle 18 al Bacino del Rio Grande. Anche a Cagliari si terranno concerti con Matteo Paggi 5tet e Daniele Gottardo Trio dalle 20.30.

Il 20 settembre, Alessandro Di Liberto 4tet e Danilo Rea saranno all’auditorium del Conservatorio di Cagliari alle 20.30.

Il 21 settembre ci sarà un concerto di Vanessa Bissirri e Carlo Doneddu a Cagliari alle 20.30 e un evento alla Casa del Jazz di Roma con Ada Montellanico e altri artisti.

Il 22 settembre, Marco Morandini Trio e Chiara Civello Trio si esibiranno al Teatro Massimo di Cagliari. Infine, il 23 settembre Francesco Cavestri sarà al Blue Note di Milano alle 20.30 con un ospite a sorpresa e Federico Nuti presenterà un concerto alla Casa del Jazz di Roma.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Rivoluzione turistica in Arabia Saudita: scopri Shura Island
Articolo successivo
Intelligenza artificiale trasparente: eventi a Torino
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.