Festival Jazz in Calabria: Successo per il Peperoncino Jazz

Prosegue con successo il “Peperoncino Jazz Festival”, un evento musicale che si svolge in diverse località della Calabria. Considerato uno dei festival di jazz più importanti d’Italia, ha richiamato l’interesse di pubblico e critica.

Dopo concerti di artisti di fama nel Parco archeologico di Sibari e a Capo Colonna, recentemente il festival ha fatto tappa nel Parco Nazionale del Pollino. In queste location suggestive si sono esibiti nomi noti del panorama musicale, tra cui Eric Darius e Karima, offrendo performance di alto livello.

Il festival è approdato a Cetraro, noto per il suo porto turistico, e ha iniziato una serie di eventi che si protrarranno fino alla fine del mese. La prima serata ha presentato il “Cetraro Jazz”, che riunisce artisti di fama internazionale. È iniziata con la performance della cantante brasiliana Fernanda Santanna, che ha incantato il pubblico con il suo progetto dedicato a Elis Regina.

Stasera, il festival continuerà con un quartetto guidato da Simona Daniele, vocalist italiana di stanza a New York, accompagnata da musicisti talentuosi. L’esibizione è gratuita e il pubblico avrà l’opportunità di degustare vini locali e visitare mostre nella storica cornice di Palazzo Del Trono.

Domani, il festival si sposterà a Belvedere Marittimo per un concerto della cantante Aline Paes, mentre il giorno seguente Roberto Musolino eseguirà alcune delle canzoni più celebri di Gino Paoli.

Con una programmazione ricca e variegata, il “Peperoncino Jazz Festival” continua a celebrare la musica in Calabria, attirando artisti e visitatori da ogni parte.