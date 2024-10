FESTIVAL JAZZ DI ROMA 2024: MUSICA DI QUALITÀ DAL 1° NOVEMBRE

Dal 1 al 23 novembre si svolgerà la 48° edizione del Roma Jazz Festival, con 23 concerti in diverse location, tra cui l’Auditorium Parco della Musica, Casa del Jazz e Monk. Il festival include anche una mostra fotografica e eventi dedicati ai bambini, ampliando quest’anno il coinvolgimento fino alla primissima infanzia. Il tema centrale del festival è “Hybrid”, un concetto che riflette l’evoluzione del jazz contemporaneo, influenzato dalla creatività globale e dall’uso di nuove tecnologie.

L’apertura sarà affidata alla sassofonista americana Lakecia Benjamin, che presenterà il suo album “Phoenix”. Tra i grandi nomi della musica jazz, ci saranno Pat Metheny, il 4 novembre, che si esibirà in un concerto solista, e Bill Evans, che l’11 novembre porterà sul palco la sua band “The VansBand All Stars”. Il 19 novembre sarà presente il contrabbassista Dave Holland con il Crosscurrents Trio, mentre il 16 novembre si esibirà Famoudou Don Moye, co-fondatore degli Art Ensemble of Chicago.

Il festival darà spazio anche a talenti emergenti come il sassofonista James Brandon Lewis, il 22 novembre, e il pianista Isfar Sarabski dall’Azerbaijan, il 23 novembre. Tra le proposte più innovative c’è la pianista e compositrice Nikól Boková, che il 21 novembre presenterà il suo nuovo album “Expedition”.

Un focus particolare sarà dedicato alla presenza femminile nel jazz, con performance di artisti come la cantante Camilla Battaglia, che il 23 novembre proporrà “Elektra”. Il 20 novembre, Rita Marcotulli presenterà “Caraviaggianti”, un’opera che mescola jazz, elettronica e arte visiva. Altre artiste di spicco includono Nubya Garcia, Tania Giannouli e Elisabetta Antonini.

Il festival non trascura la formazione dei più giovani, con eventi specifici per i bambini e il coinvolgimento di giovani musicisti attraverso l’Orchestra Nazionale Jazz Giovani Talenti. L’inclusività è un altro tema centrale, con la BIO – Blind International Orchestra e concerti dedicati a musica e diritti umani.

Infine, dal 9 al 24 novembre, si terrà una mostra fotografica intitolata “Il jazz e l’energia del sorriso” presso l’Auditorium, arricchendo ulteriormente questo importante evento culturale.