Festival Jazz della Spezia: Un Viaggio Tra Stili Musicali

Il jazz continua a evolversi, fondendo le sue radici storiche con nuove influenze. La 57ª edizione del Festival internazionale del Jazz della Spezia, diretta artisticamente da Lorenzo Cimino, offre un variegato programma che celebra questa versatilità.

Il festival si svolge in sette serate, tutte con inizio alle 21.30 in piazza Europa, tranne una. La prima eccellente esibizione è stata quella di Marcus Miller, celebre bassista vincitore di due Grammy Awards, che ha proposto un mix di composizioni originali e reinterpretazioni di classici, spaziando tra jazz, funk e soul.

Stasera, il festival vedrà protagonista il trio formato da Danilo Pérez, John Patitucci e Adam Cruz, esponenti di spicco del jazz contemporaneo, che si esibiranno in piazza Mentana. Domani sarà la volta dei Jethro Tull, capitanati da Ian Anderson, che presenteranno il loro nuovo album “Curious Ruminant”. Quella sarà l’unica data estiva italiana del loro tour “The Curiosity”.

Dopo due giorni di pausa, il 18 luglio si esibirà il John Scofield’s Long Days Quartet, proponendo una selezione di nuove composizioni accanto a nuove versioni di brani iconici. Il giorno successivo, Fabio Concato insieme a I Musici in Concerto porterà sul palco l’”Altro di me tour 2025″, ispirato al suo singolo omonimo.

La penultima serata, il 20 luglio, vedrà gli Incognito, pionieri dell’acid jazz, presentare il loro sound caratteristico. Infine, il 25 luglio, Stewart Copeland, ex batterista dei Police, rivisiterà i successi del gruppo in un progetto sinfonico dal titolo “Police Deranged For Orchestra”.