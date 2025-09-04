Festival IT.A.CÀ: Viaggi Responsabili in Italia

Settembre è un mese ricco di eventi per il festival IT.A.CÀ – migranti e viaggiatori, di cui siamo media partner. La XVII edizione si svolge in sette tappe tra Emilia Romagna, Sardegna, Sicilia e Lombardia, con il tema “Custodire il futuro: dalle scelte di oggi, il volto del domani”. Il festival offre escursioni, trekking e laboratori volti a scoprire bellezze territoriali con un approccio sostenibile e rispettoso delle comunità locali.

La manifestazione è nata a Bologna e negli anni ha creato una rete di oltre 700 enti, puntando a diffondere modelli di viaggio sostenibili. Dopo le tappe estive in Marche, Trentino Alto Adige, Calabria, Umbria ed Emilia Romagna, il festival riprende con un calendario ricco di eventi che uniscono natura e cultura.

Le tappe di settembre includono diverse località in tutta Italia, ognuna con esperienze di turismo responsabile. La prima, nella Valle del Bidente, focalizza l’attenzione sulla salvaguardia del patrimonio naturale e culturale, con eventi come trekking ed escursioni in canoa. A Bologna, il festival si unisce alla tradizione con il progetto Migrantour, che narra storie di diversi quartieri.

In Sardegna, Ogliastra si distingue per la valorizzazione delle specificità locali, mentre Palermo affronta il tema della sostenibilità attraverso progetti di comunità. Brescia e le sue Valli discutono dell’overtourism, offrendo percorsi di esplorazione del patrimonio locale. Infine, la tappa di Mantova invita a riflettere su un futuro equilibrato, mentre il Parco Monte Barro celebra biodiversità e storia con eventi che uniscono tradizione e natura.

Il festival prosegue nei mesi successivi, toccando diverse località e coinvolgendo cittadini e turisti nella missione di trasformare il turismo in un’opportunità per custodire il futuro. Per ulteriori dettagli, visitare il sito ufficiale www.festivalitaca.net.