Festival Internazionale della Chitarra a Lagonegro

Il Festival Internazionale della Chitarra di Lagonegro inaugura la sua 42ª edizione con un evento di grande importanza: il concerto “Italian Vibes”, che rappresenta l’unica tappa italiana del tour mondiale del maestro Stochelo Rosenberg, uno dei più celebri chitarristi gipsy e manouche a livello internazionale.

Insieme a lui, sul palco, ci saranno due musicisti italiani di talento: Pietro Cantisani alla chitarra e Felice Del Gaudio al contrabbasso. Insieme, presenteranno un progetto originale che combina la tradizione manouche con le melodie italiane.

Il repertorio del concerto si ispira all’eredità di Django Reinhardt, considerato il pioniere del linguaggio manouche, e include brani iconici come “Nuages”, oltre ad alcune composizioni originali di Rosenberg e del Trio Rosenberg, che hanno contribuito a diffondere nel mondo la musica gipsy.

Un elemento distintivo del concerto è la chitarra usata da Pietro Cantisani, realizzata su misura dal liutaio calabrese Marco Corrado, fondatore della Liuteria Jonica di Montegiordano. Questa scelta rappresenta una fusione tra la musica di livello internazionale e l’eccellenza artigianale del Sud Italia. Cantisani ha sottolineato l’importanza di suonare uno strumento così creativo, evidenziando il legame tra la tradizione manouche e le radici mediterranee.

Il concerto di apertura si preannuncia come un grande successo, attirando pubblico da diverse parti d’Italia e dall’estero. Questo conferma il valore culturale e musicale del Festival Internazionale della Chitarra di Lagonegro, che da decenni ospita i più prestigiosi interpreti della chitarra a livello mondiale.