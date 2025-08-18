22.4 C
Roma
lunedì – 18 Agosto 2025
Musica

Festival Internazionale della Chitarra a Lagonegro

Da StraNotizie
Festival Internazionale della Chitarra a Lagonegro

Il Festival Internazionale della Chitarra di Lagonegro inaugura la sua 42ª edizione con un evento di grande importanza: il concerto “Italian Vibes”, che rappresenta l’unica tappa italiana del tour mondiale del maestro Stochelo Rosenberg, uno dei più celebri chitarristi gipsy e manouche a livello internazionale.

Insieme a lui, sul palco, ci saranno due musicisti italiani di talento: Pietro Cantisani alla chitarra e Felice Del Gaudio al contrabbasso. Insieme, presenteranno un progetto originale che combina la tradizione manouche con le melodie italiane.

Il repertorio del concerto si ispira all’eredità di Django Reinhardt, considerato il pioniere del linguaggio manouche, e include brani iconici come “Nuages”, oltre ad alcune composizioni originali di Rosenberg e del Trio Rosenberg, che hanno contribuito a diffondere nel mondo la musica gipsy.

Un elemento distintivo del concerto è la chitarra usata da Pietro Cantisani, realizzata su misura dal liutaio calabrese Marco Corrado, fondatore della Liuteria Jonica di Montegiordano. Questa scelta rappresenta una fusione tra la musica di livello internazionale e l’eccellenza artigianale del Sud Italia. Cantisani ha sottolineato l’importanza di suonare uno strumento così creativo, evidenziando il legame tra la tradizione manouche e le radici mediterranee.

Il concerto di apertura si preannuncia come un grande successo, attirando pubblico da diverse parti d’Italia e dall’estero. Questo conferma il valore culturale e musicale del Festival Internazionale della Chitarra di Lagonegro, che da decenni ospita i più prestigiosi interpreti della chitarra a livello mondiale.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Emergenza abbandoni in Italia: il dramma nei canili torinesi
Articolo successivo
Crittografia post-quantistica: l’era della nuova sicurezza globale
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.