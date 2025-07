Festival Internazionale Bande Musicali: Cisternino 2025

Cisternino si prepara ad accogliere uno dei più importanti eventi musicali dell’estate 2025. Dal 24 al 27 luglio, la città sarà protagonista del 27° Festival Internazionale Bande Musicali ‘Valle d’Itria’, un evento che promette di celebrare la musica europea in tutte le sue forme.

Sotto la direzione artistica di Donato Semeraro, il festival ospiterà bande e majorettes provenienti da Repubblica Ceca, Olanda, Spagna e Italia. La manifestazione ha ottenuto il supporto di Intesa Sanpaolo, in linea con i valori di crescita culturale e valorizzazione del territorio. Durante la conferenza stampa di lancio, autorità locali come l’Assessore Regionale Fabiano Amati e il Sindaco Lorenzo Perrini hanno presentato un programma ricco e variegato.

Il concerto di apertura di giovedì 24 luglio sarà ad opera dell’Orchestra di fiati ‘Vitino Zizzi’, seguito da una cerimonia di sfilata per le strade di Cisternino con bande e majorettes. I festeggiamenti si svolgeranno anche in Piazza Garibaldi, culminando il 27 luglio con una performance di Antonella Ruggiero accompagnata dall’Orchestra di Fiati cistranese. Tra gli ospiti di rilievo si annoverano il Gomalan Brass Quintet e band internazionali come la Kleintje Pils dall’Olanda e la Grande Orchestra di Fiati di Zlìn.

Questa manifestazione non solo offre un’importante opportunità culturale per i giovani, ma promuove anche la collaborazione artistica tra varie nazioni europee. Il festival gode del sostegno della Regione Puglia, del Comune di Cisternino e di sponsor come Intesa Sanpaolo, impegnati a favorire lo sviluppo culturale della regione.