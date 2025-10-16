18.5 C
Roma
giovedì – 16 Ottobre 2025
Attualità

Festival internazionale a Mantova: arte e teatro per giovani

Da stranotizie
NEWS

Il Segni New Generations Festival, dedicato all’arte e al teatro per le nuove generazioni, continua fino al 19 novembre, animando Mantova e la sua provincia con una varietà di eventi, spettacoli e laboratori per bambini, ragazzi e famiglie, oltre a educatori e appassionati di arti performative.

Ogni giorno, alle 16 e alle 18, in piazza Erbe si svolge “Venti anni di animale simbolo”, un evento itinerante che celebra il ventennale del festival, proponendo al pubblico un percorso visivo e narrativo nel centro storico, adatto a tutte le età.

Il programma prosegue giovedì con “Just Walking”, una camminata guidata dal Museo Virgilio, ispirata al viaggio di Dante nella Divina Commedia. Questa esperienza poetica, che unisce narrazione e riflessione personale, invita a esplorare la città come un testo da scoprire.

Sabato, a Castel d’Ario, si terrà “Le colline sussurrano”, uno spettacolo che dà vita ai personaggi di “Spoon River” attraverso una poesia in cammino che coinvolge attivamente gli spettatori.

Domenica, nel centro di Mantova, ci sarà il laboratorio artistico “Occhio di lince”, rivolto a bambini dai 5 anni, per stimolare osservazione e creatività. Questo laboratorio si ripeterà ogni domenica, martedì e mercoledì.

Sempre domenica, al Teatro Sociale di Castiglione delle Stiviere, andrà in scena “Tinker Tales!”, uno spettacolo della compagnia olandese Pian D-Andreas Denk, con danza, suoni e giochi d’acqua, adatto dai sei anni. La performance, arricchita dalla traduzione in Lis, coinvolge gli spettatori in un cantiere interattivo di creatività e stupore.

Articolo precedente
Startup italiane nel 2025: le più dinamiche secondo LinkedIn
Articolo successivo
Monica Setta rivoluziona il gossip in Italia con storie vere
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.