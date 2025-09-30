19.1 C
Festival in Sardegna: Musica e Cultura dal Vivo a Sassari

Da StraNotizie
Il calendario degli eventi in corso offre numerose attività culturali e musicali nel nord della Sardegna.

Giovedì 2 ottobre, a Sassari, si inaugura il festival “Fino a leggermi matto” al Padiglione Tavolara. La serata prevede un reading di Fulvio Accogli in omaggio a Franco Battiato, con la presenza di Fabio Zuffanti e il suo libro “Sacre Sinfonie. Battiato: tutta la storia.” Ci sarà anche un intervento del giornalista musicale Giuseppe Cucinotta sul rapporto tra musica e Stephen King, e del sociologo Gennaro Ascione sul fenomeno delle sottoculture a Napoli. A chiudere, il vinyl set di Sexy Pummarola.

Nello stesso giorno all’Abetone Music Bar, inizia il Discovery Sardinia Festival Weekender con una serata di musica deep jazzy house, in featuring Moe e il raffinato dj Two Thou.

Venerdì 3 ottobre, il festival prosegue con Donato Zoppo e la presentazione di “Eroi nel vento. Quarant’anni di Desaparecido dei Litfiba”, e un dialogo con Giacomo Pisano su “Dove nessuno può vederti”. A Alghero, le Escarteen Sisters si esibiranno al Poco Loco.

Porto Torres ospiterà il dibattito “Militarizzazione della Sardegna e il genocidio a Gaza” e il recital “Ammentende a Maria” in omaggio alla cantautrice Maria Carta. La serata al Discovery Sardinia vede protagonisti Zonzo e Carlo Simula, esperti della musica Disco.

Sabato 4 ottobre, Argentiera e Porto Torres saranno teatro di eventi culturali e musicali, compresi concerti di musica antica e spettacoli teatrali. Inoltre, a Sassari, il festival continua con altri autori e presentazioni.

Infine, anche domenica 5 ottobre le attività non mancheranno, con concerti e presentazioni librare, tra cui il rap di Piotta a Sassari e il concerto omaggio a De André a Porto Torres.

