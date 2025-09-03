Festival in Inghilterra: lusso e musica per tutti i gusti

Gli eventi musicali in Inghilterra offrono una vasta gamma di esperienze, spaziando da concerti di lusso a manifestazioni più accessibili. Questa diversità rispecchia le tendenze musicali e sociali del paese, da sempre all’avanguardia, come dimostrano i Beatles e i Rolling Stones.

Un esempio emblematico è il Wilderness Festival, che si svolge nel Oxfordshire e offre un’atmosfera elegante, combinando musica e attività di lusso come cene raffinate e spa. Questo festival, che si tiene nel Cornbury Park, si distingue per la sua proposta di “edonismo sano”, anche se il significato preciso di questo termine rimane da chiarire. Il festival è organizzato su terreni di proprietà di ricchi, e il costo di partecipazione si aggira tra le 200 e le 300 sterline per quattro giorni di eventi, permettendo anche il campeggio.

Durante l’estate, in tutta l’Inghilterra si tengono concerti e festival di vari generi, come rock, folk, blues ed elettronica. Tuttavia, con il tempo, questi eventi si sono trasformati in occasioni familiari, dove la musica è spesso secondaria rispetto a esperienze immersive che includono cibo, meditazione e socializzazione. Per molti partecipare a un festival equivale a sostenere costi elevati, quasi come un impegno finanziario significativo.

Per chi cerca opzioni più economiche, ci sono eventi musicali locali, come il Cross The Tracks a Londra, un festival dedicato a jazz, funk, soul e hip-hop, che si tiene annualmente nel parco di Brockwell. Qui il prezzo dell’ingresso è scontato per i residenti, offrendo così alternative più autentiche e accessibili rispetto ai festival più costosi e ostentati.