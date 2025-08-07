31.6 C
Festival Imperia Unplugged 2025: la magia della musica live

Il “Imperia Unplugged Festival 2025” ha celebrato il suo decimo anniversario con un evento ricco di musica e emozioni. La manifestazione, organizzata dall’associazione ‘Imperia Musicale’, ha avuto luogo nella suggestiva cornice della Banchina Aicardi nel porto di Oneglia, richiamando un pubblico affezionato e nuovi visitatori.

La serata conclusiva ha visto sul palco la cantautrice Dolcenera, che ha offerto una performance emozionante, accompagnata solo da voce e pianoforte. Il suo repertorio, che include brani famosi anche dal Festival di Sanremo, ha dimostrato la sua versatilità e presenza scenica, coinvolgendo il pubblico con il suo timbro distintivo.

Prima di Dolcenera, Emanuele Dabbono, noto per la sua partecipazione a “X-Factor” e per aver collaborato con artisti di successo come Alfa e Tiziano Ferro, ha aperto la serata con le sue canzoni, creando un clima di entusiasmo tra gli spettatori.

Nonostante un’improvvisa perturbazione atmosferica abbia portato qualche goccia di pioggia, il pubblico è rimasto coinvolto e l’atmosfera non è stata intaccata. Dabbono ha espresso soddisfazione per la reazione del pubblico, sottolineando l’importanza della connessione con i presenti, che considera una parte integrante della sua esibizione.

Il presidente dell’associazione, Nico Zanchi, ha tenuto a ringraziare tutti i collaboratori e i volontari che hanno contribuito al successo del festival, evidenziando il percorso positivo compiuto dall’evento nel corso degli anni.

