Festival I Concerti Del Chiostro: Gualazzi in Salento

Prende il via domenica 31 agosto la venticinquesima edizione del “Festival I Concerti Del Chiostro”, un evento di grande rilevanza nel panorama musicale nazionale, organizzato con cura dal direttore artistico Luigi Fracasso. Originato venticinque anni fa, il festival ora coinvolge cinque comuni del Salento ed ha attratto numerosi artisti di fama e un vasto pubblico.

L’evento di apertura 2025 prevede un programma ricco di tredici concerti, con protagonisti di spicco e una varietà di generi musicali. La prima serata, in programma a Galatina in Piazzetta C. Galluccio, vedrà esibirsi Raphael Gualazzi insieme all’Orchestra Bruno Maderna e alla partecipazione speciale di Danilo Rossi. Questo concerto promette di essere un’esperienza avvincente, mescolando jazz, musica classica e sonorità contemporanee.

Il festival si svolge in diverse località: Galatina, Soleto, Cutrofiano, Sternatia e Nardò, passando attraverso la musica classica, jazz, blues, pop e cantautorale. Il concerto di Gualazzi rappresenterà un’opportunità per esplorare il suo repertorio, che riflette la sua carriera dal 2005 a oggi. Gualazzi è già noto per le sue collaborazioni con artisti di fama e per il suo album “Dreams”, ricco di sperimentazione musicale.

L’artista, con il suo stile unico, affronta la musica come una celebrazione della vita, esprimendo attraverso le sue note un ampio ventaglio di emozioni. I suoi nuovi progetti, ispirati dal jazz e dalla cultura afroamericana, mirano a esplorare nuove sonorità e prospettive artistiche.