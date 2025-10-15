Festival I Bemolli sono Blu, Viterbo: Concerti da Non Perdere

Nel terzo weekend di ottobre, si svolgerà il nono Festival “I Bemolli sono Blu – Viterbo in Musica”, organizzato dall’Associazione Musicale Muzio Clementi e diretto artisticamente dal maestro Sandro De Palma. I concerti si terranno all’antica chiesa di San Silvestro, trasformata in sala da concerto per l’occasione.

Il programma prevede quattro concerti. Giovedì 16 ottobre alle ore 18.00, il pianista bulgaro Alexander Hintchev si esibirà con un programma dedicato alla musica russa, includendo opere di Čajkovskij, Skrjabin, Šostakovič, Ščedrin e Prokof’ev.

Venerdì 17 ottobre, sempre alle 18.00, Costantino Mastroprimiano e l’attore Uben Aprea presenteranno parte del “Clavicembalo ben temperato” di Bach. L’opera, composta di Preludi e Fughe, sarà arricchita da introduzioni che esplorano significati simbolici attribuiti a queste composizioni nel XIX secolo.

Sabato 18 ottobre, ancora alle 18.00, la flautista Silvia Careddu e il pianista Sandro De Palma offriranno un viaggio tra le opere di Gabriel Fauré, François Poulenc, George Enescu e Darius Milhaud, evidenziando la raffinatezza della musica francese del Novecento.

Infine, domenica 19 ottobre, alle 18.00, proseguirà il concerto dedicato al “Clavicembalo ben temperato”, sempre con Mastroprimiano e Aprea.

Il festival è sostenuto dal Ministero della Cultura, dalla Regione Lazio e dal Comune di Viterbo, con l’assistenza di vari sponsor. I biglietti sono disponibili al costo di 5 euro. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare i siti web dell’associazione e del comune di Viterbo.