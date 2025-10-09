Festival I Bemolli a Viterbo: musica da camera da non perdere

Ottobre ha portato una ventata di musica da camera a Viterbo, con il nono Festival “I Bemolli sono Blu-Viterbo in Musica”, organizzato dall’Associazione Musicale Muzio Clementi sotto la direzione artistica di Sandro De Palma. La chiesa di San Silvestro, splendidamente allestita per l’occasione, ha accolto appassionati e musicisti in un’atmosfera festosa.

Nella prima settimana del festival, si sono esibiti interpreti di grande talento come la pianista Johanna Trzeciak, il duo PiCello Bros, il Trio Chimera e il pianista Pasquale Iannone. Il programma prevede un ricco calendario di concerti, con tre eventi pomeridiani, uno mattutino e un evento speciale per festeggiare i 40 anni di carriera di Salvatore Lombardi e Piero Viti.

Il 9 ottobre, torna il Trio Mythos, con un programma che esplora l’impressionismo e l’avanguardia musicale, presenti nei lavori di Debussy e Ghedini. Il 10 ottobre, i “Giovani talenti” avranno la loro occasione, con la pianista Beatrice De Maria che interpreterà pezzi di Schubert, Brahms e Bartók.

Sabato 11 ottobre sarà dedicato al violoncellista Alexander Hülshoff, che porterà a Viterbo le Suite per violoncello di J.S. Bach. Nello stesso giorno, il pianista Pietro De Maria presenterà un programma che spazia da Haydn a Ravel.

Il festival culminerà il 12 ottobre con il “Concerto a menù”, dove il pubblico potrà partecipare attivamente alle scelte musicali proposte dai due artisti. L’evento è sostenuto da vari sponsor e sarà possibile acquistare i biglietti al costo di 5 euro. Maggiori informazioni possono essere trovate sui siti ufficiali dell’associazione e del Comune di Viterbo.