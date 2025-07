Festival Gioie Musicali: Concerto Finale ad Asolo 2023

Il Festival Internazionale Gioie Musicali, giunto alla ventunesima edizione, sta per concludersi con un concerto-spettacolo diretto e in parte composto da Elisabetta Garilli. L’evento si terrà domenica 13 luglio alle 21.00 alla Chiesa di San Gottardo ad Asolo e rappresenta il primo passo di un progetto triennale concepito per sensibilizzare studenti e insegnanti sull’importanza educativa della musica.

Elisabetta Garilli, pianista e compositrice di Verona, è alla guida del progetto scuolaorchestra, che unisce l’orchestra giovanile LaRé e un percorso formativo per docenti di musica. La Garilli è impegnata in iniziative didattiche dal 1999, portando la musica a oltre 10.000 bambini ogni anno. Ha anche fondato il Festival itinerante LibrOrchestra, dedicato a eventi artistici e divulgativi, e ha scritto numerosi testi e musiche per spettacoli teatrali.

Nel commentare il festival, il direttore artistico Elisabetta Maschio ha sottolineato l’obiettivo di valorizzare il patrimonio musicale veneto attraverso proposte artistiche di alta qualità, spaziando dal repertorio classico alla musica contemporanea, con particolare attenzione alle prime esecuzioni regionali e internazionali.

L’Orchestra Giovanile La Réjouissance, fondata nel 2002 e affiliata al Sistema nazionale delle orchestre infantili e giovanili, parteciperà all’evento. Questa formazione accoglie giovani musicisti tra i 9 e i 20 anni, promuovendo valori educativi e di inclusione attraverso la musica.

Il festival riceve il patrocinio di enti locali e istituzionali, dimostrando l’impegno nella promozione della musica e dell’arte all’interno del territorio veneto.