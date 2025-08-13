Festival Extra Salute 2025: cinque giorni di benessere a Ancona

L’Amministrazione Comunale di Ancona ha annunciato l’organizzazione per il 2025 del festival “Extra Salute – II Festival del Vivere bene da ogni punto di vista”, che si svolgerà dal 1° al 5 ottobre. L’iniziativa si inquadra nel contesto dell’Extra G7 Salute 2024 e intende promuovere il benessere attraverso eventi informativi e attività pratiche in diverse piazze della città, rivolgendosi a tutte le età, dai primi 1000 giorni di vita fino alla terza età.

Il festival affronterà temi cruciali, quali l’importanza dell’attività fisica e di una corretta alimentazione, la prevenzione delle malattie, e il welfare culturale, in cooperazione con enti locali, ospedali e università. Tra gli obiettivi principali vi è la promozione di stili di vita salutari, la riduzione dell’uso di alcol e tabacco, e il potenziamento del sistema sanitario, evidenziando la salute come un elemento chiave per la crescita sociale ed economica.

Il tema dell’edizione 2025 sarà “Sani Stili di Vita, Alimentazione, Welfare Culturale, Salute, Territorio”, seguendo un approccio multidisciplinare e intersettoriale in linea con il concetto di “One Health”, che considera gli aspetti ambientali e sociali in relazione alla salute. Il Piano Nazionale della Prevenzione, su cui si basa l’evento, comprende interventi per tutte le fasi della vita, evidenzia l’importanza della collaborazione tra scuole, comunità e luoghi di lavoro, e tiene conto delle differenze di genere.

Si prevede anche la pubblicazione di una manifestazione d’interesse per coinvolgere enti del Terzo Settore e realtà locali nella programmazione delle attività.