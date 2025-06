Festival Estivi: Tra Prezzi Alti e Esperienze Indimenticabili

Con l’arrivo dell’estate, tornano concerti e festival musicali, ma la crescente disparità dei prezzi rende difficile l’accesso a tutti. Gli organizzatori anticipano la vendita dei biglietti per attrarre pubblico, consapevoli che gli spettatori devono scegliere con attenzione su quali eventi investire, nonostante ciò comporti rischi per gli enti pubblici. Molti festival, infatti, sono affidati a intermediari che, pur promettendo pacchetti “chiavi in mano”, trasferiscono il vero onere organizzativo sugli enti locali, che devono gestire la sicurezza e le logistiche.

Recentemente, il settore ha visto una rinascita, con un aumento significativo del numero di concerti. Tuttavia, l’intermediazione crea un circuito tale che i profitti privati aumentano a scapito di artisti minori e delle piccole realtà locali. Quest’ultimi, costretti a competere, spesso rinunciano a cachet equi e visibilità. Mentre i costi dei biglietti lievitano, il pubblico si trova a dover scegliere tra festival di grandi nomi e club per artisti emergenti, inevitabilmente spostando l’attenzione verso eventi di massa che attraggono visibilità ma poco beneficio reale per le comunità.

Oltre all’aspetto economico, vi è una dimensione sociale da considerare: festival come Burning Man o Boom Festival favoriscono connessioni umane e trasformazioni personali. Tali eventi possono però contribuire a un’iperconsumismo musicale, dove la qualità dell’esperienza si perde nel caos dell’organizzazione. La sfida sarà, quindi, quella di ripensare i festival come spazi inclusivi, sostenibili e arricchenti per le comunità, piuttosto che semplici occasioni di consumo.

Fonte: ilmanifesto.it