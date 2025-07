Festival estivi in Italia: eventi culturali da non perdere

Luglio si apre con una ricca serie di festival culturali che animano l’Italia, offrendo un mix vitale di musica, arte e innovazione. Questi eventi rappresentano una vetrina delle attuali trasformazioni sociali e culturali attraverso linguaggi innovativi e approcci immersivi.

A Torino, il festival MONITOR avrà luogo il 10 e 11 luglio, diretto da Gianluca Gozzi, con oltre 30 artisti che si esibiranno nello spazio verde di Spazio211. Tra i partecipanti, 8 band, di cui 3 in esclusiva nazionale.

A Civitanova Alta, dal 3 al 6 luglio, si svolgerà Popsophia, con il tema “Retromania”. Questo festival unisce nostalgia e cultura di massa, con un programma che include performance musicali e una mostra immersiva intitolata MeGa. Il festival si espanderà anche a Pesaro, dedicandosi al tema “La soglia”.

Roma ospiterà dal 3 al 6 luglio la ottava edizione di Videocittà, un festival di arte digitale che farà dialogare creatività e tecnologia presso il Gazometro, presentando installazioni monumentali e videoarte.

Collisioni ad Alba, dal 4 al 13 luglio, porterà sul palco artisti di fama internazionale, mentre il Festival Felicittà, sempre a Roma il 3 luglio, offrirà eventi vari in 25 luoghi della città, tra concerti e mostre.

Dal 10 al 19 luglio, Porto Rubino farà tappa in Puglia, con una barca che funge da palcoscenico galleggiante, mentre il festival Electropark a Genova, dal 10 al 13 luglio, si concentrerà sulla musica elettronica.

In occasione del decimo anniversario, il festival Attraverso si diffonderà in 26 comuni delle Langhe, Roero e Monferrato a partire dall’11 luglio, e il Lecco Film Fest si terrà dal 3 al 6 luglio, presentando opere che esplorano temi attuali. Infine, dal 3 al 6 luglio, Gavoi ospiterà la 19ª edizione de L’Isola delle Storie, un festival letterario che celebra la passione per i libri e il dialogo tra scrittori e lettori.