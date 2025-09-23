Festival estivi a Castiglione della Pescaia: musica e successi

Tre festival e 22 concerti hanno caratterizzato l’estate musicale a Castiglione della Pescaia, sottolineando un grande successo. La stagione è stata organizzata in collaborazione con Agimus Grosseto e diretta artisticamente dal maestro Gloria Mazzi. Dal fine di giugno fino all’inizio di settembre, i festival “Musica di mare”, “Sinfonie d’estate” e “Note al chiaro di Luna” hanno attratto un pubblico variegato grazie a eventi musicali di alta qualità, con artisti di fama.

Il festival “Musica di mare” ha avuto come location piazza Solti e il Belvedere dello Sparviero a Punta Ala. Tra i suoi eventi hanno spiccato “La tromba del cinema” con Nello Salza, la sfida tra il pianista Roberto Prosseda e il robot Teotronico, culminando con un concerto finale che ha visto protagonisti Karima, Piero Frassi e Stefano Cocco Cantini.

“Sinfonie d’estate” si è svolto tra Belvedere, piazza Solti e il giardino dell’ex Orto dei frati, con cinque concerti dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” e un appuntamento speciale dedicato ad Antonietta Messore. Infine, “Note al chiaro di luna” ha offerto 13 concerti presso la Casa Rossa Ximenes, all’interno della riserva naturale della Diaccia Botrona, omaggiando San Guglielmo, patrono di Castiglione della Pescaia, e dando spazio a artisti locali e giovani talenti.

Gloria Mazzi, presidente e direttore artistico di Agimus Grosseto, ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti e ha ringraziato il Comune di Castiglione della Pescaia, in particolare la sindaca Elena Nappi, per il supporto alla promozione culturale del territorio. Ha anche riconosciuto l’importanza degli sponsor nel contribuire al successo dei festival.