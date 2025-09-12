Festival estivi a Castiglione della Pescaia: musica e natura

A Castiglione della Pescaia si è svolta una vibrante stagione musicale estiva, caratterizzata da tre festival di successo: “Musica di mare”, “Sinfonie d’estate” e “Note al chiaro di luna”. Organizzati in collaborazione con Agimus Grosseto e diretto dal maestro Gloria Mazzi, questi eventi hanno avuto luogo da fine giugno ai primi giorni di settembre, offrendo concerti di alta qualità a residenti e turisti.

I festival hanno visto esibirsi artisti di fama e si sono svolti in location suggestive, tutte con ingresso gratuito per i primi due festival. “Musica di mare” ha presentato concerti in piazza Solti e al Belvedere dello Sparviero, inclusi eventi come la tromba del cinema di Nello Salza e una sfida tra il pianista Roberto Prosseda e il robot Teotronico. “Sinfonie d’estate”, invece, ha messo in scena cinque concerti dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” e un concerto lirico dedicato ad Antonietta Messore.

Il festival “Note al chiaro di luna” ha offerto ben 13 concerti presso la Casa Rossa Ximenes, in un contesto naturale mozzafiato, con particolare attenzione a artisti locali e giovani talenti. Complessivamente, i tre festival hanno unito diversi stili musicali, dal jazz al pop, contribuendo alla valorizzazione del territorio.

Il maestro Gloria Mazzi ha espresso soddisfazione per il risultato della stagione, sottolineando l’armonia tra cultura e turismo nella promozione delle serate estive. Ha inoltre ringraziato l’amministrazione comunale, in particolare il sindaco Elena Nappi, e gli sponsor per il supporto ricevuto. L’appuntamento è fissato per la prossima estate, con nuove iniziative in programma.