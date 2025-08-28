Festival Elba: Un Viaggio Musicale tra Classica e Jazz

La 29ª edizione di “Elba Isola Musicale d’Europa” sta per iniziare. Il festival sarà inaugurato al Teatro dei Vigilanti “Renato Cioni” di Portoferraio, con un concerto che avrà come protagonista Gidon Kremer. Il violinista lettone presenterà una delle opere più celebri di Arvo Pärt, Fratres, insieme alla Elba Festival Orchestra Strings. Questo brano iconico, scritto in tre parti, rappresenta il caratteristico stile di Pärt e unisce attività frenetica e silenzio sublime. Nella stessa serata, la giovane violinista belga Pauline van der Rest eseguirà il Concerto in re minore per violino e archi di Felix Mendelssohn, seguito dalla Serenata op. 48 di Čajkovskij, diretta dalla violinista Liana Gourdjia.

Il Festival prevede anche un evento sabato 30 in una nuova location, il giardino sul mare della Capitaneria di Porto a Portoferraio. Qui, alcuni giovani talenti della Elba Festival Orchestra Strings si esibiranno con una selezione di brani che spazia dal barocco francese a compositori come Gershwin e Piazzolla.

In serata, il festival farà la sua prima incursione nel jazz con Olivia Trummer, cantante e pianista tedesca. La Trummer, cresciuta in una famiglia di musicisti e formata a New York, presenterà il suo nuovo album Like Water. Questo lavoro, prodotto da Russ Titelman, esplora temi connessi alla fluidità della vita, combinando elementi di diversi generi musicali, dall’opera di Bach al jazz e al pop.

Per maggiori informazioni sul festival, è disponibile il numero di telefono +39 353 4121974 e i dettagli sulla biglietteria presso l’Info Point di Portoferraio.