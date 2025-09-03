27.7 C
Festival e red carpet: le scollature che stupiscono

Festival e red carpet: le scollature che stupiscono

Il red carpet del Festival è sempre un evento che attira l’attenzione per i suoi outfit spettacolari. Tra abiti audaci, scollature vertiginose, piume e paillettes, l’occasione è perfetta per sfoggiare look provocanti.

Quest’anno, le celebrità non hanno deluso le aspettative, presentando una serie di scelte stilistiche che hanno fatto girare la testa. Molti volti noti hanno optato per abiti che mettono in risalto la loro figura, puntando su dettagli scintillanti e materiali innovativi.

La nostra selezione include alcune delle proposte più interessanti e sorprendenti del red carpet, mettendo in evidenza come la moda continui a stupire con audacia e creatività. Lo sguardo è catturato da un mix di eleganza e trasgressione, dove ogni outfit racconta una storia di glamour e stile.

